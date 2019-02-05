Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "

-" Ülkemizde maalesef millilik kavramını anlamayan, gücünün farkında olmayan kendisine ve ülkesine güvenmeyen bazıları var ki bu zihniyet ülkemize savunma sanayimizin istenilen düzeyde ve süratle gelişmesini engellemiştir."

-"Bedeli ödenmesine rağmen dost ve müttefik dediğimiz ülkelerden dahi modern silah ve mühimmatın tedarikinde zorluklar sınırlamalar gizli açık ambargolar ile karşı karşıya kalınmış ve halde kalınmaktadır."

-" Bugün Pakistan'la Milgem, Katar'la Fırtına, Ukrayna ile İHA ihracat sözleşmeleri imzalar duruma geldik."

-" 2018 yılında savunma sanayii ve havacılık cirosu 7 milyar dolara ulaşmış ihracat ise ilk kez 2 milyar dolar sınırını aşarak 2.5 milyar dolara yaklaşmıştır

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN tarafından ATO Congresıum'da düzenlenecek"Güç Birliği Zirvesi 2019" a katıldı.

Kaynak: İHA