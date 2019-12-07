Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.

07.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı

Milli Savunma Bakanı , 'nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.


Akar, Ankara'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada son NATO zirvesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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