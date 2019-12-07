Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı

07.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.



Akar, Ankara'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada son NATO zirvesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Euronews.com'da Görüntüle