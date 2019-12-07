Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.
07.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.
Akar, Ankara'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada son NATO zirvesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com