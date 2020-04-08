Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda üçüncü Türk-Rus ortak devriyesinin yapıldığını bildirdi.
08.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:35
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda üçüncü Türk-Rus ortak devriyesinin yapıldığını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA