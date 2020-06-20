Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA