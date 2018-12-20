Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teröristlerin Fırat'ın Doğusunda Kazdığı Tünellere İlişkin,...
IHAAW101007-SIY/20-12-2018- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerin Fırat'ın doğusunda kazdığı tünellere ilişkin, "İsterse yerin dibine girsinler.
IHAAW101007-SIY/20-12-2018
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerin Fırat'ın doğusunda kazdığı tünellere ilişkin, "İsterse yerin dibine girsinler. Yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler" dedi. 20.12.2018 10: 10: 07 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA