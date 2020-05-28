Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar.
28.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar. Şu ana kadar gözetim altında bulunan terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA