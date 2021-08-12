Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile Görüştü
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile Görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile Görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Org. Abdulfettah el-Burhan'ın ülkemizi ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Org. Abdulfettah el-Burhan'ın ülkemizi ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile Görüştü - Haberler
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