Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Org. Abdulfettah el-Burhan'ın ülkemizi ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir görüşme gerçekleştirdi.