Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'a geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inerek kendisini karşılayanları selamlaması Helikoptere binilmesi Üs bölgesinin incelenmesi ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.