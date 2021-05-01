Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'a geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inerek kendisini karşılayanları selamlaması Helikoptere binilmesi Üs bölgesinin incelenmesi ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inerek kendisini karşılayanları selamlaması
Helikoptere binilmesi
Üs bölgesinin incelenmesi ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı