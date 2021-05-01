Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'a geldi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'a geldi

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inerek kendisini karşılayanları selamlaması Helikoptere binilmesi Üs bölgesinin incelenmesi ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inerek kendisini karşılayanları selamlaması

Helikoptere binilmesi

Üs bölgesinin incelenmesi ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'a geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'a geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'a geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şırnak'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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