Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi
30.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 05:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, Vali Ekrem Canalp, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İHA

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