Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dıs¸ında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı kars¸ılamak ic¸in doğal olarak bas¸ka arayıs¸lara girmek zorunda kalacagˆız."

11.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı : "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dıs¸ında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı kars¸ılamak ic¸in doğal olarak bas¸ka arayıs¸lara girmek zorunda kalacagˆız."

Kaynak: AA
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