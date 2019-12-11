Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dıs¸ında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı kars¸ılamak ic¸in doğal olarak bas¸ka arayıs¸lara girmek zorunda kalacagˆız."
11.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dıs¸ında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı kars¸ılamak ic¸in doğal olarak bas¸ka arayıs¸lara girmek zorunda kalacagˆız."
Kaynak: AA