Bakan Akar: "Gerekli karşılık verildi"

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin araştırma gemisine tacizi üzerine kurallar çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini belirterek, "Kendi alanımızda, kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, komşuluk...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin araştırma gemisine tacizi üzerine kurallar çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini belirterek, "Kendi alanımızda, kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz" dedi.

Bakan Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Yunan jetlerinin araştırma gemisi Çeşme'ye tacizine ilişkin, "Maalesef Yunanlı komşularımızın yaptığı taciz hareketlerinden birisi. Dün meydana geldi. Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bizim orada yaptığımız çalışma hidrografik, depremle ilgili çalışma, bilimsel, teknik bir çalışma. Kendi alanımızda, kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden, uluslararası hukuktan yanayız. Bu konuda tavrımız, kararımız belli, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Gara operasyonunun yanlış yapıldığı iddialarına yönelik de Bakan Akar, "PKK'nın gerçekten büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 insanımızı, kardeşimizi şehit ettiğinin görülmesi lazım. PKK'nın hain yüzü görülmeden tartışmayı başka yerlere götürmek yanlış yerlere götürür. Silahlı Kuvvetlerimizin personeli verilen görevi başarıyla yerine getirdiler. Fakat burada asıl görülmesi gereken PKK'nın alçak yüzüdür. PKK'nın kaçacak yeri kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, sözde PKK başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde yatmadığını biliyoruz. Bu mücadele devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri azimle, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı