Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı