Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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