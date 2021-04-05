Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı