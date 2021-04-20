Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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