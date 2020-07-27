Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu

Mersin Mut ilçesinde yaşanan otobüs kazası sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Durumla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar otobüste yaşanan teknik arıza nedeniyle frenlerin boşaldığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini ifade etti. Mersin Mut'ta yaşanan otobüs kazasında kaç yaralı var? KKTC'ye giden askerlerimizde kaç şehit var?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu
27.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:19

Sabah saatlerinde KKTC'ye gidecek askerleri taşıyan bir yolcu otobüsünün Mersin'in Mut ilçesinde devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit olmuştu. Kaza sonrası olay yerine giderek açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "İlk aldığımız bilgilere göre frende teknik bir arıza meydana geldiği bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR AÇIKLAMA YAPTI

"Bu dönemde TSK'nın çok çeşitli intikalleri var. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın tecrübesiyle planlama yapılmakta ve icra edilmekte. Manisa'dan hareket etti, Afyonkarahisar'da mola verdiler. Konya'da ikinci kez mola verdiler. Bu çerçevede intikal devam ederken 07.20'de bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre frende teknik bir arıza meydana geldiği bilgisini aldık. İdari ve adli anlamda faaliyetler sürdürülmekte. Çalışma sonucunda olayın nasıl olduğunu anlayacağız. Otobüs şoförünün soğukkanlı bir şekilde davrandığı, herkesi uyardığı yönünde bilgiler var. Acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi üzmüştür."

Yaralılarımızın arasında 4 kişi entübe (solunum cihazına bağlı) durumda. 2'sinin boynunda problem var. Birinin kafasında ve göğsünde travma diğer askerimizin ise kafasında travma var. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerisinde. Yaralı 27 askerimizin sağlık durumunu takip ediyoruz.

İlgili Haberler

Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Mersin'den kahreden haber geldi! Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Mersin'den kahreden haber geldi! Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
YAŞ toplanıyor! Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak
YAŞ toplanıyor! Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak
TSK kanunu Meclis'te kabul edildi mi? Sözleşmeli erbaş ve erlere hafta sonu izni verildi mi? TSK kanununda neler var?
TSK kanunu Meclis'te kabul edildi mi? Sözleşmeli erbaş ve erlere hafta sonu izni verildi mi? TSK kanununda neler var?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada Güncel
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı Spor
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor
Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşının Ayasofya için söylediği 'ortak ev' ifadesini düzeltti
Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşının Ayasofya için söylediği "ortak ev" ifadesini düzeltti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Bilim Kurulu üyesinin 'Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı
Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Gülben Ergen Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Çocuk Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 14:37:47. #1.14#
title