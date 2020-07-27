Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu Mersin Mut ilçesinde yaşanan otobüs kazası sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Durumla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar otobüste yaşanan teknik arıza nedeniyle frenlerin boşaldığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini ifade etti. Mersin Mut'ta yaşanan otobüs kazasında kaç yaralı var? KKTC'ye giden askerlerimizde kaç şehit var?

Sabah saatlerinde KKTC'ye gidecek askerleri taşıyan bir yolcu otobüsünün Mersin'in Mut ilçesinde devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit olmuştu. Kaza sonrası olay yerine giderek açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "İlk aldığımız bilgilere göre frende teknik bir arıza meydana geldiği bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR AÇIKLAMA YAPTI

"Bu dönemde TSK'nın çok çeşitli intikalleri var. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın tecrübesiyle planlama yapılmakta ve icra edilmekte. Manisa'dan hareket etti, Afyonkarahisar'da mola verdiler. Konya'da ikinci kez mola verdiler. Bu çerçevede intikal devam ederken 07.20'de bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre frende teknik bir arıza meydana geldiği bilgisini aldık. İdari ve adli anlamda faaliyetler sürdürülmekte. Çalışma sonucunda olayın nasıl olduğunu anlayacağız. Otobüs şoförünün soğukkanlı bir şekilde davrandığı, herkesi uyardığı yönünde bilgiler var. Acımız büyük. Bu kadar önem verdiğimiz, tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi bizi üzmüştür."

Yaralılarımızın arasında 4 kişi entübe (solunum cihazına bağlı) durumda. 2'sinin boynunda problem var. Birinin kafasında ve göğsünde travma diğer askerimizin ise kafasında travma var. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerisinde. Yaralı 27 askerimizin sağlık durumunu takip ediyoruz.