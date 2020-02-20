Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin can güvenliği sorunu yok
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin can güvenliği sorunu yok

Milli Savunma Bakanı gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Suriye, Rusya, Libya konusunda açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin NATo üyesi olduğuna vurgu yaptı.

20.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin can güvenliği sorunu yok

Milli Savunma Bakanı , katıldığı bir televizyon programında gündemdeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.


Akar "Mehmetçiğin can güvenliğiyle alakalı hiçbir sorun yok. ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok. Görüşmeler düğümlenmedi, sürecek. Gözlem noktaları görevine devam edecek" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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