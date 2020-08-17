Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyaretinde Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti sırasında Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
17.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti sırasında Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar görüşmede Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı ve huzuru için Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirterek, "Libya Libyalılarındır" vurgusu yaptı. - ANKARA
Kaynak: İHA