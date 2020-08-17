Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyaretinde Katarlı mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti sırasında Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti sırasında Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar görüşmede Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı ve huzuru için Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirterek, "Libya Libyalılarındır" vurgusu yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA