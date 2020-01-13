13.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:35

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik devam eden girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Moskova'da temaslarda bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA