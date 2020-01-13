Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik devam eden...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik devam eden girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Moskova'da temaslarda bulunuyor.
13.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:35
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik devam eden girişimler kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Moskova'da temaslarda bulunuyor. - ANKARA
Kaynak: İHA