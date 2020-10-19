Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik

19.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:02
Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçimi kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçimi kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi.

Bakan Akar, mesajında, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türklerine hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Akar, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983'ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir" dedi.

Bakan Akar, Türkiye'nin KKTC ve Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olduğunu vurguladı. 1974 Barış Harekatı öncesinde adada yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Akar, Barış Harekatı ile adada sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye'nin, uluslarararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Akar, TSK'nın, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korunmasında üzerine düşen her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. 

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, -


Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Özgü Namal Yasmin Erbil Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Tufan Ozan Kabak Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ekim Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:01:59. #1.14#
title