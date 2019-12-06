Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi.

06.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı : "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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