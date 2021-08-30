Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra,...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " (Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Cristiano Arda Turan Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra,... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 13:46:37. #1.15#

title