Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz.