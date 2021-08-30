Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra,...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " (Kabil Havalimanı) Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı