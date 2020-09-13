Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız"
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" Bakan Hulusi Akar Kaş'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaş'ta katıldığı anma töreninde, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
13.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız"

Bakan Hulusi Akar Kaş'ta

ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaş'ta katıldığı anma töreninde, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı. Bakan Akar, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi.

Anma töreni, sonrasında konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz barıştan yanayız. İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız. Biz her zaman çözümden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız."

Bakan Akar'ın Kaş'ta programına devam ettiği saatlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın da Meis Adası'nda olacağı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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