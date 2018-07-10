Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsmi Okununca 'Hazır Ol'a Geçti

Milli Savunma Bakanı, 29. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine ile ilgili düzenlediği basın toplantısına ise takım elbise ile geldi. Uzun yıllar askerlik yapan Hulusi Akar'ın ismi okunduğu esnada 'hazır ol'a geçmesi dikkat çekti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, İSMİ OKUNDUĞUNDA 'HAZIR OL' A GEÇTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Buna göre yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı, 29. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar oldu. Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine ile ilgili düzenlediği basın toplantısına takım elibise ile gelmesi dikkat çekti. Uzun yıllar askerlik yapan Akar'ın ismi okunduğu esnada 'hazır ol'a geçmesi gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI, 29. GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir numaralı koltuğuna oturacak isim, Orgeneral Hulusi Akar, 1952 yılında Kayseri'de doğdu. Lise eğitimini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı yıllarda, "taş mektep" adıyla sinema filmi de çekilen Kayseri Lisesi'nde tamamladı. 1972'de Kara Harp Okulu, 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1982'de Kara Harp Akademisi'ni, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. Hulusi Akar'ın general rütbesindeki ilk görev yeri, Tunceli'nin Hozat ilçesiydi. Terörle mücadelenin yoğun olduğu 1998-200 yılları arasında, Hozat'ta İçgüvenlik Tugay Komutanı olarak görev yaptı. Hulusi Akar 2002'de tümgeneral, 2007'de de korgeneral oldu. 2011 yılında, orgeneral rütbesine 1. sırada terfi etti. 2013 yılında ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yükseldi. Hulusi Akar, 2015 YAŞ kararıyla Genelkurmay Başkanı oldu.