Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona virüsle mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona virüsle mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı. - ANKARA Kaynak: İHA