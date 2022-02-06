Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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