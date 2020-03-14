Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Milli Savunma Bakanı Akar mesajında; "Tıp Camiasının Değerli Mensupları,Vatanımızın her köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin kendilerini insanlığa hizmet etmeye adayan, fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan sağlık ordumuzun neferleri, tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı"nı en samimi duygularla kutluyorum" ifadesini kullandı.



Akar şöyle devam etti:



"Kahraman Mehmetçiğin görev yaptığı her yerde, yurt içinde ve sınır ötesinde, onlara en güç koşullar altında dahi sağlık hizmeti sunma gayreti içerisinde olan sağlık personelimizin; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getireceklerine, halkımıza ve Mehmetçiğe şifa dağıtmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.



14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olmuş sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazi olanlara şükranlarımı sunuyorum.



Emekli ve çalışan tüm sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve esenlikler temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA