13.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA