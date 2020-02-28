Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de yaralanan Askerleri ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de yaralanan Askerleri ziyaret etti

İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için Hatay'a gelen bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

28.02.2020 06:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 06:35
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'de yaralanan Askerleri ziyaret etti

'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için 'a gelen bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.


Milli Savunma Bakanı , beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay devlet hastanesine gelerek idlib'te yaralanan Askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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