Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava Kuvvetlerimiz (Geçen Yıl) Teröristlerin Sığınak, Mühimmat...
IHAAW114540-SIY/01-01-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 992 hedefi vurdu" dedi.
IHAAW114540-SIY/01-01-2019
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 992 hedefi vurdu" dedi. 01.01.2019 11: 45: 40 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA