Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava Kuvvetlerimiz (Geçen Yıl) Teröristlerin Sığınak, Mühimmat...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava Kuvvetlerimiz (Geçen Yıl) Teröristlerin Sığınak, Mühimmat...

IHAAW114540-SIY/01-01-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 992 hedefi vurdu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

IHAAW114540-SIY/01-01-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 992 hedefi vurdu" dedi. 01.01.2019 11: 45: 40 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et