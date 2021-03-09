Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale...
09.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi." - BÜKREŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı