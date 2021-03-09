Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.