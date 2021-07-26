Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gaziantep'te
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gaziantep'te

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gaziantep'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi temasta bulunmak ve sınır hattında inceleme yapmak üzere Gaziantep'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi temasta bulunmak ve sınır hattında inceleme yapmak üzere Gaziantep'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı. Bakan Akar'ı, Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Bakan Akar'ın, sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video telekonferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.

(İHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gaziantep'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta...
Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta...
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