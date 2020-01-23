Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır.

23.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı : "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. 'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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