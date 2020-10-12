Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor"
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Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor"

12.10.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:13

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var."

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor'
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor'
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor'
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor'
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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