Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor"
12.10.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:13
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler"
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı