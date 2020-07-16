Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir" dedi.
16.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA