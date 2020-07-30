Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Edirne'de
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Edirne'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Edirne'de
30.07.2020 23:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:43

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, Vali Ekrem Canalp, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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