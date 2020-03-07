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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "mutabakat" değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan mutabakata ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı.

07.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan

Milli Savunma Bakanı , 'da imzalanan mutabakata ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda 'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı." diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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