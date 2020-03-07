Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "mutabakat" değerlendirmesi

07.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan mutabakata ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı." diye konuştu.