Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Covid-19'a yakalandı - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Covid-19'a yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yapılan paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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