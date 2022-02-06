Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Covid-19'a yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yapılan paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika