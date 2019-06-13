Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP grubunu ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP grubunu askere alma kanun teklifini görüşmek üzere ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP grubunu askere alma kanun teklifini görüşmek üzere ziyaret etti. Akar, TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ziyaret etti. Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte CHP grubuna geldi. Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan - Hülya Keklik/İHA)
Kaynak: İHA
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi