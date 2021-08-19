Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burkina Faso Savunma Bakanı ve Çad Ordular, Gaziler ve Savaş Mağdurlarından Sorumlu Bakan ile Ayrı Ayrı Görüşme...
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burkina Faso Savunma Bakanı ve Çad Ordular, Gaziler ve Savaş Mağdurlarından Sorumlu Bakan ile Ayrı Ayrı Görüşme...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burkina Faso Savunma Bakanı ve Çad Ordular, Gaziler ve Savaş Mağdurlarından Sorumlu Bakan ile Ayrı Ayrı Görüşme...
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF'21 Fuarı için İstanbul'da bulunan Burkina Faso Savunma Bakanı Alb. Aime Barthelemy Simpore ve Çad Ordular, Gaziler ve Savaş Mağdurlarından Sorumlu Bakan Daoud Yaya Brahim ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF'21 Fuarı için İstanbul'da bulunan Burkina Faso Savunma Bakanı Alb. Aime Barthelemy Simpore ve Çad Ordular, Gaziler ve Savaş Mağdurlarından Sorumlu Bakan Daoud Yaya Brahim ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burkina Faso Savunma Bakanı ve Çad Ordular, Gaziler ve Savaş Mağdurlarından Sorumlu Bakan ile Ayrı Ayrı Görüşme... - Haberler
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