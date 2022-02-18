Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi. - BRÜKSEL

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