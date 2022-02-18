Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı... - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hulusi Akar, Brüksel, Milli, Yunan, Politika, Haberler

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