Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım Açıklamalar Olmasına Rağmen F-35 Şu Anda Normal İşliyor...

IHAAW112100-SIY/14-03-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi. 14.03.2019 11: 21: 00 TSI

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Kaynak: İHA