Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve...
30.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı