Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "B ve C planlarımız hazır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "B ve C planlarımız hazır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını belirterek, "B ve C planlarımız hazır, kendi faaliyetlerimiz olacak.

12.08.2019 10:35
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını belirterek, "B ve C planlarımız hazır, kendi faaliyetlerimiz olacak. Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adımın atılacağını tahmin ediyoruz" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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