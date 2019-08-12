Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "B ve C planlarımız hazır"

12.08.2019 10:35

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile müşterek harekat merkezinin önümüzdeki günlerde kurulacağını belirterek, "B ve C planlarımız hazır, kendi faaliyetlerimiz olacak. Koridorun derinliği 30-40 kilometre olmalı, bu konuda adımın atılacağını tahmin ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA