Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma...
02.10.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı