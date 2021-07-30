Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile Telefonda Görüştü
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile Telefonda Görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile Telefonda Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havaalanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar tarafından,

- Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği,

- Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü,

- Sn. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği,

- Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi.

Kaynak: Habermetre

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