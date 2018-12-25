Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda, "Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek" dedi.

Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Malul sayılmayan gazilerle ilgili soru üzerine Akar, "Bizim personelimize gelecek, özlük haklarında temel konularımızdan biridir. Gece gündüz takip etmek durumundayız. Uzman kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük hakları ile ilgili konuları yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede onlara da iyi haberler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Tek tip askerlik konusuna ilişkin "Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek becerebilirsek ona çalışıyoruz elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin herkes öngörebilsin çalışmalarını faaliyetlerini ona göre planlayabilsin şeklinde" diye konuştu.

Akar, 'Operasyon ne zaman, bekleyecek miyiz' sorusuna, "Beklemek filan yok. Bütün her şey planlandı. Programlandı. Her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor. Çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz olacak. Askerler de görüyorlar. Temaslarımız var. Alınan karar çerçevesinde bunun içi doldurulacak. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek. Belirlendiği zaman sizlere açıklanacak" yanıtını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA