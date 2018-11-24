Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Sınırında Kurmayı Planladığı Gözlem Noktalarından...
IHAAW120958-GEN/24-11-2018 - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye sınırında kurmayı planladığı gözlem noktalarından duydukları rahatsızlığı ABD’li muhataplarıyla paylaştıklarını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye sınırında kurmayı planladığı gözlem noktalarından duydukları rahatsızlığı ABD'li muhataplarıyla paylaştıklarını açıkladı. 24.11.2018 12: 09: 58 TSI
NNNN - ANKARA