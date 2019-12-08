Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.
08.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.
Akar, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden "www.aa.com.tr" yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA