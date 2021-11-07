Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6. Hudut Tugay Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne Katıldı

VAN (Habermetre) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van'ın Başkale İlçesi'ndeki 6. Hudut Tugay Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı.

Sabah saatlerinde beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a gelen Bakan Akar'ı Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Filo Komutanlığında karşıladı.

Bakan Akar, kuvvet komutanları, Vali Bilmez ve beraberindekiler, helikopterle Başkale ilçesine geçti. Sınırdaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar ve beraberindeki heyet, daha sonra sancak tevdi töreninin yapılacağı 6. Tugay Komutanlığına geçti.

Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen tören, sancağın alana getirilmesiyle başladı. Sancağın platformdaki yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'mız okundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefondan törene bağlanarak Mehmetçiğe hitap etti.

Sancak teslim töreninin, Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. " dedi.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, kuvvet komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum. "

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin 84 milyonun rahatını, huzurunu sağlamak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için karada, denizde, havada kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en kapsamlı operasyonlarını ve tatbikatlarını icra ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Komandolarımız teröristlerin peşinde. Bu faaliyetlerin yanı sıra aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında onların yanında olmaya devam ediyoruz. " diye konuştu.

Terörle mücadelenin artan tempo ve taarruzi bir anlayışla devam ettiğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında, bugüne kadar Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren ise yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor. Artık kaçacak yerlerinin olmadığını teröristlerin elebaşları da ifade etmeye başladı. Biz terörü bitirmekte kararlıyız. 40 seneden beri ülkemizin ve milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. "

Operasyonların komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında yapıldığını aktaran Bakan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orasıdır. " dedi.

Hudut güvenliği çerçevesinde kaçakçılıkla, teröristlerle ve yasa dışı göçle ilgili yapılması gereken her şeyin yapıldığını belirten Bakan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tedbirler sadece İran değil aynı zamanda Irak ve Suriye hududunda da çok yoğun şekilde alınıyor. İçişleri Bakanlığımızla yakın koordinasyon içinde hudutlarımızın güvenliğinin tam olarak sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Son gelişmelerin ardından İran sınırında bazı teşebbüsler olabilir düşüncesiyle buradaki tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik. Hudutlarda aldığımız tedbirleri takviye ettik. Jandarma ve polis bölgesinde gerekli koordinasyon ile bütün tedbirleri gözden geçirdik. Gerekli tedbirleri aldık. Şu anda rahatlıkla söyleyebiliriz, sınırlarımız Cumhuriyet tarihimizin en kontrollü dönemini yaşıyor. Bundan dolayı emeği geçenleri kutluyorum. "

Hudutlardaki mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü aktaran Bakan Akar, "Beton duvarlar, kuleler, tel örgüler, hendekler, yollar, pusu faaliyetleri ve keşif faaliyetlerinin birlikte kullanılmasıyla hudutlarımız gerçekten bize gurur veren bir noktaya gelmiştir. " diye konuştu.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin; binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile sıralı amir ve komutanların emir komutasında milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, vatanımız ve milletimiz için emek veren tüm devlet adamlarımızı, tüm komutanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bu noktaya gelmemizde, bu başarıları elde etmemizde tabii ki aslan payı hepinizin bildiği gibi şehitlerimize ve gazilerimize ait. Bu nedenle şehitlerimiz ve gazilerimizin üzerinde önemle durmak lazım. Burada bir hususun altını önemle çizmek istiyorum.

Vatan için, millet için gözünü kırpmadan her türlü fedakarlığa katlanıp canını seve seve feda eden şehitlerimiz, hayatını seve seve ortaya koyan gazilerimiz ve onların aileleri bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Dolayısıyla şehit ailelerimiz, gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onları hiçbir zaman rencide etmemek esastır. Onlara her durumda her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecektir. Biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız. "

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