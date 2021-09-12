Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Hatay'da

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İlimize gelen Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Garnizon Komutan Vekili Tayfun Çağan ve askeri erkan tarafından Hatay Havaalanı'nda karşılandı.

Karşılamanın ardından programı dahilinde ziyaret ve incelemelerini gerçekleştiren Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar son ziyaretini Hatay Valisi Rahmi Doğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Sever ile birlikte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda yaralanan askerlerin tedavi görmekte olduğu Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine gerçekleştirdi. Bakan Akar, yaralı Mehmetçikleri odalarında tek tek ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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