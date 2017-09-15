Milli Savunma Bakanı Canikli, Ukrayna Milli Günü Resepsiyonu'na Katıldı
- Ukrayna Milli Günü Resepsiyonu Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin gelişi Katılımcılardan detaylar Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin konuşması Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'in konuşması Pasta kesilmesi Yöresel oyunlardan detaylar Toplu fotoğraf çekinilmesi...
- Ukrayna Milli Günü Resepsiyonu
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin gelişi
Katılımcılardan detaylar
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin konuşması
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'in konuşması
Pasta kesilmesi
Yöresel oyunlardan detaylar
Toplu fotoğraf çekinilmesi
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin ayrılması ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Milli Gün Resepsiyonu'na, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Büyükelçiler yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.